Zakaz opuszczania kraju dla Hanny Gronkiewicz-Waltz? Andruszkiewicz apeluje

Przypomnijmy, we wtorek komisja weryfikacyjna ukarała prezydent stolicy karą grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych za niestawiennictwo na posiedzeniu, na które Hanna Gronkiewicz-Waltz została wezwana w charakterze świadka. Za ukaraniem prezydent stolicy głosowało pięciu członków komisji. Jeden z nich był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. – To, z czym spotykamy się dzisiaj, jest po prostu skandaliczne. Hanna Gronkiewicz-Waltz przez pół roku twierdziła, że nie może się stawić przed komisją, bo nie jest stroną postępowania. Kiedy komisja wzywa ją jako świadka, twierdzi, że nie może być świadkiem, bo jest stroną. To absurd, jakiego dawno nie widzieliśmy – powiedział Sebastian Kaleta, członek komisji.

Sytuację wokół prezydent Warszawy skomentował na Twitterze poseł partii Wolni i Solidarni Adam Andruszkiewicz. „Za pół roku H. Gronkiewicz Waltz przestanie być Prezydentem Warszawy i zachodzi podejrzenie, że chcąc uniknąć wezwania przez prokuratora ws. złodziejskiej reprywatyzacji, ucieknie z Polski. Należy niezwłocznie przygotować wniosek o zakaz opuszczania kraju dla HGW” – napisał.