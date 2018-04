Polska flaga spalona przed ambasadą RP w Kijowie. MSZ reaguje

Jest akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi Kijowskiemu. Grozi mu 8...

Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie byłego lidera KOD Mateusza Kijowskiego oraz byłego skarbnika Komitetu Piotra C. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.