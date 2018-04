MEN apeluje, aby „nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli”

„Nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji, uwzględniające podwyżki od 1 kwietnia br. najpóźniej do końca miesiąca. Samorządy są do tego zobowiązane ustawą okołobudżetową. Mówiliśmy o tym od początku” – podkreśliło Ministerstwo Edukacji w komunikacie. „Apelujemy o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli” – dodał resort.

Przypomnijmy, od 1 kwietnia 2018 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 5,35 proc., tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5,35 proc. Średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),



dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),



dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),



dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Wynagrodzenie zasadnicze jest elementem wynagrodzenia średniego, do którego wliczają się także wszystkie ustawowe dodatki. Część dodatków przepisy wprost uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe). Dlatego w rozporządzeniu wynagrodzenie zasadnicze zwiększane jest o taki sam procent, co wynagrodzenie średnie. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników wynagrodzenia od niego zależnych.

Dodatkowo, w tym roku zostaje zlikwidowana czwarta grupa zaszeregowania płacowego, przewidziana dla nauczycieli posiadających tzw. pozostałe wykształcenie. Nauczyciele, których dotyczy ta zmiana, od 1 kwietnia będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla trzeciej grupy zaszeregowania płacowego (Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych).

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich

MEN podaje, że najwyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (należne nauczycielom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym) dotyczą ok. 95 proc. etatów nauczycieli i będą się kształtowały od 2 417 zł do 3 317 zł.

Kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ponadto należy przypomnieć, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3 proc.