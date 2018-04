RMF FM: System nagród w rządzie premier Szydło opracowała Beata Kempa

Z informacji RMF FM wynika, że Beata Szydło nie była autorką pomysłu z przyznawaniem nagród. Kiedy jednak na temat premii zrobiło się głośno, ówczesna premier zorientowała się, że to na nią spadnie cała odpowiedzialność polityczna. RMF FM wyjaśnia również, jak doszło do „omyłkowego przyznania nagród” w rządzie Mateusza Morawieckiego. Okazuje się, że dokumenty, za które odpowiadała Beata Kempa, trafiły do jej następcy Michała Dworczyka. Ten z kolei miał automatycznie złożyć na nich podpisy, nie wiedząc o stworzonym we wcześniejszym rządzie systemie automatycznych nagród. Reporter RMF FM próbował skontaktować się z Beatą Kempą w tej sprawie, ale na razie jest niedostępna.

Kaczyński: Ministrowie oddadzą premie

5 kwietnia Jarosław Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy ws. obniżenia o 20 procent pensji poselskich. Ponadto prezes PiS oznajmił, że ministrowie oddadzą przyznane im nagrody na cele charytatywne. Kaczyński zapewnił, że będzie „dużo skromniej niż dotychczas”. – Społeczeństwo oczekuje skromności i ta skromność będzie wprowadzana. Vox populi, vox dei – zaznaczył Kaczyński. – Polityka nie jest dla bogacenia się, polityka jest po to, aby służyć społeczeństwu – dodał.