Bronisław Komorowski wystartuje w wyborach? „Parlament Europejski jest dla zawodowych polityków”

Według Wirtualnej Polski start Bronisława Komorowskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku staje się coraz bardziej realny. Portal powołując się na pogłoski szerzone w Platformie Obywatelskiej wysnuwa wniosek, że były prezydent uzgodnił z kierownictwem partii start w wyborach. Chciałby kandydować z Warszawy, choć tutaj pojawia się problem, ponieważ z pierwszego miejsca w stolicy może startować Ewa Kopacz.

„Parlament Europejski jest dla zawodowych polityków”

Jak twierdzi w rozmowie z WP Sławomir Rybicki, znajomy Komorowskiego i jego minister w kancelarii za czasów prezydentury, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o ewentualnym starcie byłej głowy państwa. Według Rybickiego, kandydowanie byłych prezydentów do europarlamentu nie jest złym pomysłem. – Parlament Europejski jest dla zawodowych polityków, a nie dla kogoś, kto się dopiero uczy polityki. Byli prezydenci na pewno mają kwalifikacje, by tam zasiadać – twierdzi senator, który pełni także funkcję prezesa Instytutu Bronisława Komorowskiego.

Okazuje się, że zdania na temat ewentualnego startu byłego prezydenta w wyborach do europarlamentu, są podzielone. Jeden z parlamentarzystów Platformy z WP twierdzi, że Komorowski „nie jest przygotowany do tej roli, szczególnie pod względem językowym”. Rzecznik ugrupowania Jan Grabiec przyznaje, że wprawdzie nie zna szczegółów, ale „prezydent rozmawia z liderami PO”.

„Ja się nie zarzekam”

Sam zainteresowany niczego nie deklaruje, trudno więc stwierdzić, na ile prawdopodobny jest start byłego prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Jak jednak stwierdził w marcu w programie Tłit WP, nie podjął decyzji o zakończeniu kariery politycznej. – Ja się nie zarzekam, że nigdy nie będę już aktywny w polityce – powiedział wówczas.

