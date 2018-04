Wypadek amerykańskich żołnierzy. Mieli kolizję pod Wrocławiem

Według informacji RMF FM, na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło do kolizji dwóch ciężarówek. Do wypadku doszło dzisiaj rano. Wojskowe ciężarówki jechały w konwoju, na który składało się w sumie 17 pojazdów. Część z nich to samochody wojsk amerykańskich, pozostałe należały do Żandarmerii Wojskowej.

Przebieg wypadku

Z niewiadomych przyczyn jedna z jadących ciężarówek uderzyła w tył innej. W wyniku kolizji lekkie obrażenia poniosła jedna osoba. Hospitalizacja okazała się jednak zbędna, a pomocy medycznej udzielono rannemu na miejscu zdarzenia.

Po kolizji kolumna wojskowa zatrzymała się i zablokowała lewy pas autostrady w kierunku Wrocławia. Powstał korek, przez co około dwa kilometry przed miejscem, gdzie ciężarówka wojskowa uderzyła w drugą, miał miejsce kolejny wypadek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

Nie pierwszy wypadek

To nie pierwszy wypadek drogowy z udziałem amerykańskich żołnierzy. 19 stycznia na trasie ze Świętoszowa do Żagania w okolicach zjazdu na Łozy, 66-letni mężczyzna kierujący autem marki citroen miał wymusić pierwszeństwo na taksówce, która uderzyła w inny pojazd.

Taksówką podróżowało trzech amerykańskich żołnierzy w cywilu. Mężczyźni zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że mają ogólne potłuczenia, jeden z nich odniósł również obrażenia biodra.