Wypadek z udziałem amerykańskich żołnierzy na Dolnym Śląsku. Jest kilku poszkodowanych

Z ustaleń radia RMF FM wynika, że na trasie ze Świętoszowa do Żagania w okolicach zjazdu na Łozy doszło w piątek 19 stycznia w godzinach wieczornych do wypadku z udziałem amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce. 66-letni mężczyzna kierujący autem marki citroen miał wymusić pierwszeństwo na taksówce, która uderzyła w inny pojazd.

Taksówką podróżowało trzech amerykańskich żołnierzy w cywilu. Mężczyźni zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że mają ogólne potłuczenia, jeden z nich odniósł również obrażenia biodra. Do szpitala trafił również 58-letni kierowca taksówki. Niegroźne obrażenia odniósł także mężczyzna, który wymusił pierwszeństwo i doprowadził do wypadku.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmie się dolnośląska policja oraz funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.