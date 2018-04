Komisja nie chciała procedować projektu „Zatrzymaj aborcję”. „Za” głosował tylko jeden poseł

Przypomnijmy, w połowie marca sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała projekt obywatelskiej ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Po tym projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Środowiska walczące o zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych, w tym znana aktywistka Kaja Godek, apelują o przyspieszenie prac nad projektem.

Wniosek Klawittera

Jak informuje oko.press, podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nie planowano rozpatrywania wspomnianego projektu. Mimo to, Kaja Godek starała się o włączenie obywatelskiego projektu ustawy do planu prac komisji. Taki wniosek złożył poseł niezrzeszony, Jan Klawitter. I tylko on zagłosował za dalszym procedowaniem projektu. 29 posłów uczestniczących w posiedzeniu, zagłosowało przeciw. Trzech wstrzymało się od głosu.

Godek skomentowała na Twitterze tę decyzję pisząc, że „Komisja Polityki Społecznej i Rodziny utrzymuje w prawie zabijanie chorych dzieci i odpowiada za śmierć 3 maluchów dziennie”.

Projekt „Zatrzymaj aborcję” zakłada wykreślenie drugiej przesłanki do przeprowadzenia legalnej aborcji, czyli tzw. aborcji eugenicznej. O jego odrzucenie apelowali m.in. eksperci ONZ.