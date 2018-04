Timmermans o praworządności w Polsce. „Mamy wreszcie prawdziwy dialog”

W Luksemburgu podczas dyskusji na temat Polski wypowiedziały się wszystkie państwa członkowskie, w zdecydowanej większości wspierając dialog Komisji Europejskiej z polskimi władzami. – Teraz mamy wreszcie prawdziwy dialog. Zależy nam na zrobieniu jak największych postępów – mówił Timmermans. Jak podkreślił, Komisja Europejska jest w stałym kontakcie z Warszawą, a także bacznie przygląda się sytuacji w polskim parlamencie. – Przed nami jeszcze daleka droga, ale są postępy – skwitował.

Timmermans liczy na postęp w maju

– Musimy wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że będzie to możliwe w maju. Będę nalegał na polskie władze, by uznały perspektywę majową jako moment na konkluzje – powiedział Timmermans. Jak podkreślił, liczy na wypracowanie wniosków na podstawie negocjacji z polskimi władzami w sprawie praworządności już w maju. – Wtedy moglibyśmy podjąć decyzję co do ewentualnych kolejnych kroków – dodał.

Wiceszef KE w Warszawie

9 kwietnia Timmermans przyjechał do Warszawy na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych. Głównym tematem rozmów była kwestia reformy sądownictwa. Jak podała Kancelaria Premiera, spotkanie przewodniczącego Timmermansa z Morawieckim dotyczyło „dialogu między rządem RP i Komisją Europejską”. Ma ono służyć podsumowaniu stanu uzgodnień oraz ustaleniu kierunku dalszych prac. Poza tym, wiceszef KE spotkał się również m.in. z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim, wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą i prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską.

Timmermans rozmawiał z Czaputowiczem

Frans Timmermans spotkał się z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem 8 lutego. Wiceszef KE oraz minister spraw zagranicznych rozmawiali wówczas o reformie sądownictwa. – Dialog trwa, zaprosiłem Fransa Timmermansa do Warszawy, chciałbym żeby spotkał się ze mną, ale także z prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale również z innymi osobami po to żeby dalej wyjaśniać pewne elementy naszego systemu reformy sądownictwa – poinformował po spotkaniu szef MSZ. Timmermans skierował prośbę, żeby „obniżyć temperaturę sporów w Warszawie”.