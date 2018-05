Policja przeszukuje siedzibę Wisły Kraków. Prokuratura: Zatrzymano 9 członków gangu narkotykowego

Struktura przestępczej grupy

Zatrzymane osoby brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez m.in. Grzegorza Z. ps. Zielak. Osoby te stanęły dziś przed prokuratorem.

Grupa ta funkcjonowała według konkretnego planu. Zakładał on określony podział zarówno ról, jak i korzyści uzyskiwanych z przestępstw. Przestępcy dokonali też podziału terytorialnego, wyznaczając członkom swej grupy zadania do zrealizowania – były to czyny zabronione, przeciwko życiu i zdrowiu, porządkowi publicznemu i mieniu. Chodzi przede wszystkim o obrót narkotykami. Członkowie grupy wykonywali zlecenia stojących wyżej w hierarchii grupy członków, np. odbierali od nich narkotyki – marihuanę, kokainę, amfetaminę oraz mefedron i przekazywali je osobom, które były odpowiedzialne za sprzedaż i prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu ich dystrybucji. Kierujący grupą ustalili nawet specjalny system łączności pomiędzy członkami swej grupy. Współpracował z nimi Łukasz W. ps Wiśnia, który także decydował o popełnieniu konkretnych przestępstw na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Podejrzani o popełnienie 31 przestępstw

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie zarzucono im łącznie popełnienie 31 czynów zabronionych. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, a to: marihuany, kokainy, amfetaminy, mefedronu.

Decyzja o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych zostanie podjęta po wykonaniu czynności procesowych z ich udziałem.

