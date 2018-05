Nietypowa oprawa komunii świętej. Pod ołtarzem pojawiły się....Świeżaki

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Chyloni na Pomorzu uczniowie SP nr 30 przystąpili do pierwszej komunii świętej. Księdzem przygotowującym dzieci do przyjęcia sakramentu był Piotr Tartas, wikariusz miejscowej parafii. Uroczystość odbyła się pod hasłem „Po owocach ich poznacie” . Słowa te pochodzą z Ewangelii św. Mateusza. Na specjalnym ołtarzu ułożono dość oryginalną dekorację. Pod banerem ze zdjęciami owoców położono bowiem maskotki przedstawiające owoce. Są to słynne Świeżaki, które w związku z akcją promocyjną w jednej z sieci dyskontów zyskały ogromną popularność.

Na portalu Moja Gdynia czytamy jednak, że rodzice dzieci, które przystąpiły do sakramentu chwalili księdza odpowiedzialnego za przygotowanie uroczystości. – Wiele osób zaangażowało się w komunię naszych dzieci. Jednak jest jeden człowiek, który doskonale to wszystko spiął, koordynował i doprowadził do zakładanego finału. Jemu należą się największe podziękowania. Dzieci zapamiętają swoją Pierwszą Komunię na zawsze. Taki ksiądz to skarb naszej parafii. Dzieci go uwielbiają i nie mogły doczekać się tej ważnej niedzieli i spotkania z Jezusem – czytamy.

