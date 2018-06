Policja poszukuje kiboli. Pobili ochroniarza w Strefie Kibica

Prognoza pogody na sobotę. Burze i opady deszczu

W sobotę w całym kraju mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na południu do 20 st. C na północnym wschodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. W...