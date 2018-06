Wpadka Patryka Jakiego. Chce stworzyć obwodnicę przez centrum Warszawy?

– Chcemy mocne zobowiązanie: zamkniemy obwodnicę śródmiejską, stworzymy prawdziwy pełny ring w mieście, ring śródmiejski. Jeżeli zostanę prezydentem miasta, ta inwestycja od razu pojawi się w dokumentach finansowych miasta takich jak wieloletnia prognoza finansowa – poinformował Patryk Jaki dodając, że jeszcze przed końcem kadencji 2018-2023 rozpocznie budowę fragmentu obwodnicy między Radzymińską i Rondem Żaba.

Kandydat na prezydenta stolicy nie ustrzegł się jednak poważnej wpadki. W mediach społecznościowych pojawiła się mapka, na której Jaki reklamuje swój pomysł. Problem polega na tym, że obwodnicę śródmiejską narysowano tak, jakby miała przechodzić przez ścisłe centrum miasta: Alejami Jerozolimskimi przy Dworcu Centralnym, przez most Poniatowskiego. W rzeczywistości obwodnica śródmiejska jest wytyczona o jeden most dalej na południe: Trasą Łazienkowską i al. Stanów Zjednoczonych do ronda Wiatraczna.

To nie jedyna w ostatnim czasie wpadka Patryka Jakiego

Po konferencji prasowej na Ursynowie w poście umieszczonym na Twitterze, w którym informowano o nowym pomyśle kandydata pojawiło się stwierdzenie„tunel z filterem”. Oczywiście poprawna odmiana tego słowa powinna brzmieć „z filtrem”. Z kolei podczas potkania z mieszkańcami zorganizowanego na Targówku, wiceminister sprawiedliwości również zaliczył wpadkę. W ocenie Patryka Jakiego, w Warszawie jest za mało mostów. Mówiąc o tym, że stolica Polski powinna się w tej kwestii ścigać z innymi miastami Europy kandydat pomylił rzeki. – Proszę państwa, jak to jest, że Warszawa, która powinna się ścigać z największymi metropoliami w Europie, w tej części Europy, ma mniej mostów niż Budapeszt nad Dunajcem? Przecież to jest po prostu wstyd! – powiedział wiceminister sprawiedliwości. Dla przypomnienia dodamy, że Budapeszt leży nad Dunajem, a rzeka Dunajec to prawy dopływ Wisły.

