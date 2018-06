Starcie posłanek PiS na Twitterze. Poszło o „ruskie trolle”

Joanna Lichocka o Tusku i politykach PO: Czynni szatani

W rozmowie z Radiem Warszawa Joanna Lichocka skomentowała możliwość kompromisu, do którego miałoby dojść między Polską a Komisją Europejską. Posłanka PiS wskazała, że o to, by nie doszło do porozumienia, dbają „czynni szatani”.