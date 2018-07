Katastrofalne wyniki matur. Egzaminu nie zdała niemal jedna piąta uczniów

Wyniki matur zostały udostępnione 3 lipca po północy. Każdy maturzysta może sobie indywidualnie sprawdzić wyniki matur na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE). Maturę zdawało w maju prawie 247 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich. Z pozytywnego wyniku matury może cieszyć się w tym roku 79,7 procent wszystkich zdających. Najczęściej egzamin zdawali absolwenci liceów – 85,3 procent. W technikach egzamin zdało 69,6 procent uczniów.

Najgorzej w 2018 roku wypadła matematyka. Zdało ją 83 procent osób. Z kolei język polski zdało 97 procent uczniów, natomiast angielski 96 procent.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej, która zaplanowana jest na od 21 do 22 sierpnia. Do 11 lipca należy skierować wniosek w tej sprawie do dyrektora szkoły. Wyniki matury poprawkowej poznamy we wrześniu.

Jak sprawdzić wynik matury?

Należy zalogować się w serwisie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, do której jest się przypisanym. W panelu logowania trzeba wpisać PESEL oraz inne potrzebne dane, a następnie wygenerowane hasło. Uczniowie, którzy zdecydują się sprawdzić wyniki dopiero w szkole, muszą poczekać do 9 rano.

Ile procent trzeba mieć, żeby zdać maturę?

Aby zdać maturę, trzeba mieć minimum 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do poprawki jeszcze w sierpniu. Aby było to możliwe, do 11 lipca należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Osoby, które nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu, nie mają możliwości poprawki, muszą powtórzyć maturę w następnym roku.

