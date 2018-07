Opole. Chciał zgwałcić ekspedientkę, zareagowali przechodnie

Opisywane zdarzenie miało miejsce we wtorek 3 lipca. W jednym ze sklepów w centrum Opola pojawił się 40-latek. Mężczyzna wchodził i wychodził z lokalu kilka razy, jednak poza tym jego zachowanie nie wzbudzało podejrzeń. Przy ostatniej wizycie w sklepie 40-latek zaatakował pracującą tam 27-letnią kobietę i zaczął ją dotykać.

Uciekł z miejsca zdarzenia

Krzyki ekspedientki zaalarmowały przypadkowych przychodniów, którzy pomogli kobiecie powstrzymać napastnika. Ten uciekł ze sklepu, a policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia, od razu ustalili jego rysopis i ruszyli na poszukiwania. Te nie trwały długo, ponieważ już po kilkunastu minutach mundurowi zatrzymali poszukiwanego.

Okazało się, że jest to mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Badanie alkomatem wykazało, że ma on w swoim organizmie prawie 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego. 40-latek przyznał się do popełnionego przestępstwa. Grozi mu teraz kara do 12 lat więzienia.

