Niebezpieczeństwo w Tatrach. Zamknięto szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem

Tatrzański Park Narodowy wyjaśnia, że z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku zostaje on zamknięty do odwołania. Obryw jest nadal aktywny i potrzeba czasu oraz kilku ekstremalnych opadów deszczu, które spowodują spłynięcie zwietrzałego, oberwanego materiału w dół. W tej chwili przebywanie w tamtym miejscu jest bardzo niebezpieczne. TPN apeluje, by nie planować wycieczek szlakiem między Świnicą a Zawratem.

Dlaczego doszło do obrywu skalnego?

Obrywy skalne są zjawiskiem naturalnym, powszechnie występującym w górach typu alpejskiego. Kilkanaście godzin przed obrywem miały miejsce opady deszczu. Noc poprzedzająca obryw była mroźna. Woda zamarzająca w szczelinach skalnych powoduje rozsadzanie skał. Do tego doszło wyjątkowo gwałtowne, kwietniowe ocieplenie, które wraz z działaniem promieni słonecznych i nocnym spadkiem temperatur przygotowało grunt pod obryw.

Czytaj także:

Piorun uderzył w turystów pod Giewontem. Cztery osoby poszkodowane