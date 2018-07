Bielan: Toczą się intensywne negocjacje dotyczące obecności wojsk USA w Polsce

– Szczytem przełomowym, który całkowicie zmienił nastawienie NATO i taką wewnętrzną kondycję NATO, był szczyt warszawski w 2016 roku. On podjął decyzję o znaczącym wzmocnieniu tzw. flanki wschodniej, do której Polska należy, czyli wschodniej rubieży NATO. Kolejne szczyty, w tym najbliższy, to będą szczyty, w których implementuje się tylko, wdraża się już w sposób szczegółowy tamte postanowienia – powiedział Adam Bielan na antenie radiowej Trójki.

Wicemarszałek Senatu dodał, że „wizyt na bardzo wysokim szczeblu parlamentarnym, rządowym, zarówno w Waszyngtonie, jak i Warszawie, jest multum” . – Toczą się bardzo intensywne negocjacje dot. zmiany charakteru obecności wojsk USA w Polsce. Polska zabiega o to, by ta obecność zamiast charakteru rotacyjnego miała charakter stały i te rozmowy są bardzo zaawansowane. Myślę, że mamy tutaj duże szanse na osiągnięcie w ciągu najbliższych kilku miesięcy sukcesu – tłumaczył.

„Bardzo się cieszę, że te negocjacje toczyły się w sposób dyskretny”

Polityk odniósł się również do kwestii nowelizacji ustawy o IPN i negocjacji, które miały się toczyć w tej sprawie. – Od wieków w dyplomacji wykorzystuje się tzw. kanały nieformalne, niezależne od oficjalnych kanałów dyplomatycznych i szczególnie one są przydatne w takich sytuacjach bardzo dużych napięć, kiedy mamy też duże emocje w mediach po obu stronach. Bardzo się cieszę, że te negocjacje toczyły się w sposób dyskretny, bo ich ujawnienie w mediach, biorąc pod uwagę nastawienie opozycji w obu krajach, mogłoby zaszkodzić efektowi, a efekt jest dla Polski bardzo dobry – stwierdził Adam Bielan.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że „dla strony polskiej najważniejszym partnerem w tej sprawie był premier, który nie tylko podpisał się pod oświadczeniem, ale wygłosił je przed kamerami, w trakcie konferencji prasowej” . – Nie ma możliwości, żeby Izrael się z tego wycofał bez gigantycznych strat prestiżowych i wizerunkowych na arenie międzynarodowej – stwierdził Adam Bielan.

