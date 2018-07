Oszust podszywa się pod Ewę Minge. Prosi o przesyłanie zdjęć topless

Ewa Minge poinformowała o sprawie za pośrednictwem Instagrama. Zamieściła screen wiadomości mailowej, który został rzekomo wysłany z jej skrzynki. „Do tej kolekcji szukam normalnej dziewczyny i wydaje mi się, że pasujesz idealnie. Proszę podeślij mi swoje wymiary w pasie, biodrach i biuście. Potrzebuje też zdjęcia topless” – pisze oszust w wiadomości.

Projektantka tłumaczy, że nie ma nic wspólnego z rozsyłaną prośbą. „Kochani jakiś oszust rozsyła z tego konta, które jest fałszywe takie informacje do ludzi. Przestrzegam przed nabraniem się na te bzdury. Sprawę zgłosiłam oczywiście do odpowiednich organów ścigania, które szczęśliwie już istnieją w tym kraju. Jest to normalna przestępczość w internecie” – pisze Minge. Dodaje, że chce przestrzec przed oszustem jak najwięcej osób, dlatego prosi o udostępnianie jej posta. „Dramat dzisiejszych czasow czy celowe działania obniżenia mojej wartości jako człowieka?” – zastanawia się projektantka.

