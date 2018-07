Policja szuka zboczeńca. Obnażał się przed dziewczynką

Wszystko wskazuje na to, że w Warszawie grasuje zboczeniec, który obnaża się przed dziećmi w miejscach publicznych. Ostatnio pojawił się on na Bielanach. W krótkim komunikacie policja podała, że do zdarzenia doszło w piątek 13 lipca około godziny 7:40 na mostku na Stawach Brustmana od strony ulicy Petofiego. "Mężczyzna w wieku około 40 lat, niski, łysy, z brodą obnażał się przed małoletnią" – informują funkcjonariusze. W tej chwili nie jest znany dokładny rysopis mężczyzny.

Policja poszukuje zarówno świadków tego zdarzenia jak i świadków innych podobnych zdarzeń. Osoby te proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V, osobiście na ulicy Żeromskiego 7, bądź telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 603-10-55, 112 lub za pośrednictwem e-maila: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl.