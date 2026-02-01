Szukała go policja, straż i mieszkańcy wsi. Zaginiony zamarzł blisko domu

W Polsce szaleją niskie temperatury. Srogi mróz odebrał życie aż 36 osobom w całym kraju (niedawno policja informowała o kolejnych zgonach z powodu wychłodzenia – jedna z osób pochodziła z Warszawy). O tym, jak ważne jest, by w tym trudnym czasie zwracać uwagę na osoby starsze, schorowane, a także dzieci, pokazuje poniższa historia. Ma złe zakończenie.

Na terenie wsi Rzerzęczyce stwierdzono zaginięcie 65-latka. Policję poinformował o tym sąsiad seniora, który przyznał, że nie widział go od dobrych kilku dni.

Jak się okazało, mężczyzna zamarzł na terenie nieużytków, które znajdowały się blisko jego domu.

Rzerzęczyce na Śląsku. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego seniora. „Na jego ciało natknęła się jedna z mieszkanek”

Szczegóły sprawy stacji TVN24 przybliżyła podkomisarz Barbara Poznańska. Mundurowa przekazała, że zgłoszenie o zaginięciu 65-latka służby otrzymały w sobotę (31 stycznia) po południu. Sąsiad seniora twierdził, że nie widział go od ubiegłego wtorku (27 stycznia).

Następnie funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce i uruchomili akcję poszukiwawczą. – Brali w niej udział również strażacy oraz mieszkańcy wsi – poinformowała przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Kilka godzin później, przed północą, zwłoki starszego mężczyzny zostały odnalezione przez kobietę. 65-latek zamarzł. – Na ciało natknęła się na nie jedna z mieszkanek, które zaangażowały się w poszukiwania – przekazała podkom. Poznańska redakcji TVN24.

Tym samym akcję poszukiwawczo-ratunkową uznano za zakończoną.

Policja apeluje do mieszkańców Polski

Wczoraj Komenda Stołeczna Policji apelowała w mediach społecznościowych do obywateli z całego kraju, by mieli oczy szeroko otwarte. Idą koszmarne mrozy, które mogą doprowadzić do szybkiego wychłodzenia organizmu. Jak dotąd śmierć poniosło przez to 36 osób (od listopada 2025 rok).

„Niskie temp. stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia – szczególnie os. bezdomnych, starszych, samotnych oraz znajdujących się pod wpływem alkoholu” – podkreślali przedstawiciele służb.

