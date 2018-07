Lubelskie. Przewoził pocisk artyleryjski w bagażu podręcznym

Do tego zdarzenia doszło 23 lipca na terenie Portu Lotniczego Lublin. Około godz. 8 rano rozpoczęła się rutynowa kontrola bezpieczeństwa podróżnych odlatujących do Stansted w Wielkiej Brytanii. Pracownik Służby Ochrony Lotniska wydał podróżującym polecenie wyjęcia z bagażu i włożenia do kuwet metalowych przedmiotów, elektronicznych sprzętów oraz opakowań z płynami.

Pocisk w bagażu podręcznym

Jak czytamy na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, jedną z osób, które przystąpiły do kontroli bagażu osobistego, był 20-letni podróżny z Litwy. Mężczyzna ze spokojem zaczął wykładać do kuwet klucze, kosmetyki, dokumenty oraz telefon komórkowy. Na koniec wyłożył... pocisk artyleryjski. W czasach, gdy podróże lotnicze stają się coraz popularniejsze, a kwestie związane z kontrolą bezpieczeństwa są znane podróżującym, niefrasobliwość 20-latka nieco zaskakuje.

Podróżny został zatrzymany, a pocisk artyleryjski kalibru 75 mm przekazano pirotechnikom ze Straży Granicznej. Po sprawdzeniu, czy nie stanowi bezpośredniego zagrożenia wybuchem, nietypowy przedmiot z bagażu podręcznego został zabezpieczony jako dowód w sprawie.