Podano datę kolejnego etapu rekrutacji do Sądu Najwyższego

Datę rozpoczęcia przesłuchań kandydatów do Sądy Najwyższego podał Onetowi wiceprzewodniczący Rady i przedstawiciel prezydenta w KRS, sędzia Wiesław Johann. Przesłuchania będą odbywać się w czterech zespołach. Każdy zespól będzie odpowiadał za kandydatów do jednej z czterech izb SN. Przebieg rozmów nie będzie upubliczniany.

Jak zwraca uwagę sędzia Johann, liczba kandydatów cały czas się zmienia. – Kandydatów jest około 195 – 197, jednak ta liczba jest, powiedziałbym, płynna, bo zdarzają się wycofania wniosków. Ale i tak przypuszczam, że do oceny będziemy mieli pokaźną liczbę około 160 kandydatów – wyjaśniał.

Lista kandydatów do KRS z 1 sierpnia 2018

1 sierpnia na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa pojawiła się pełna lista kandydatów zgłaszających się na wolne stanowiska w zmienionym kolejną ustawą Sądzie Najwyższym. Nie jest to jeszcze ostateczny skład kandydatów, bowiem wnioski nadesłane pocztą, nadane przed końcem lipca, mogą wciąż wpłynąć do KRS. Część osób może też zrezygnować i wycofać swoje kandydatury (kilkunastu kandydatów już to zrobiło).