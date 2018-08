Gdańsk. Ukradli zabytkowe tabernakulum, chcieli je sprzedać na części

W jednym z gdańskich kościołów trwa remont, w związku z czym część elementów przy ołtarzu została zdemontowana i wyniesiona na zewnątrz świątyni. Skorzystali z tego dwaj mężczyźni, którzy 12 sierpnia nad ranem zakradli się przed budynek i ukradli przedwojenne tabernakulum. Sprawa została po dwóch dniach zgłoszona na policję i rozpoczęto poszukiwanie złodziei.

Chcieli sprzedać je na części

Kryminalni najpierw sprawdzili miejsce kradzieży oraz jego okolice. Rozmawiali także z wieloma osobami, poszukując świadków zdarzenia. Zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Szybko ustalili rysopisy sprawców i ruszyli na poszukiwania. To przyniosło efekt tego samego dnia.

Policjanci ustalili, że sprawcy to 65-letni mieszkaniec Gdańska oraz 66-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Usłyszeli już zarzuty, grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani tłumaczyli, że zamierzali sprzedać metalowe elementy, a gdy im się to nie udało, chcieli pozbyć się dowodów przestępstwa. Odzyskany element ołtarza policjanci oddali proboszczowi parafii, z której został ukradziony.

