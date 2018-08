Wstrzymano dopłaty dla policjantów. Minister interweniuje u premiera Morawieckiego

Zarząd Główny NSZZ Policjantów opublikował na Facebooku pismo, jakie Komendant Główny Policji rozesłał do komendantów wojewódzkich. „Mając na uwadze konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności oraz uwzględniając wysoki stopień zaangażowania wszystkich wydatków polecam począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. wstrzymać realizację wszelkich wydatków w §3070 – Wydatki osobowe naliczane do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom do czasu otrzymania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa” – brzmi fragment pisma autorstwa gen. insp. dr Jarosława Szymczyka. Jednocześnie przekazał on, że „minister Jarosław Zieliński wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem o stosowne zwiększenie budżetu Policji” .

„Co można pomyśleć o rządzących?”

Związki zawodowe z przekąsem komentują, że tak „dobrze” w Policji jeszcze nie było. Polecenie wydane przez KGP według nich „pokazuje w jaki sposób doskonała sytuacja gospodarczo-finansowa państwa i troska ministra spraw wewnętrznych i administracji przekładają się na sytuację materialną policjantów i kondycję całej polskiej Policji” .

Ironiczny komentarz podkreśla jeszcze jeden problem: wydane rozporządzenie wskazuje na to, że pieniędzy w formacji zaczyna brakować już na cztery miesiące przed końcem roku. „I co można pomyśleć o rządzących, którzy nieustannie przekonują społeczeństwo, że w Policji tak dobrze jeszcze nie było?” – pytają retorycznie związkowcy.

Akcja protestacyjna

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że związki zawodowe policjantów zapowiadają zaostrzenie trwającej od miesiąca akcji protestacyjnej o elementy strajku włoskiego. W rozszerzonej formule funkcjonariusze zapowiadają kampanię promującą bezpieczeństwo na drodze o nazwie „Popieram protest policjantów. Jeżdżę bezpiecznie”. Policyjni związkowcy krytykują ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego, że prowadzi z nimi „fikcyjne” rozmowy. – Oprócz deklaracji medialnych nie przedstawiał propozycji rozwiązania naszych postulatów – powiedział Andrzej Szary szef Wielkopolskiego Związku Zawodowego Policjantów.

Związki zawodowe służb mundurowych zgłaszają kilka postulatów. Chcą m.in. powrotu do systemu emerytalnego sprzed sześciu lat, kiedy to policjanci mogli wcześniej przejść na emeryturę, domagają się podwyżek o 650 zł oraz wypłacania pełnej pensji za nadgodziny.

Protest policjantów rozpoczął się w całej Polsce we wtorek 10 lipca. W jego trakcie funkcjonariusze zamiast mandatów wypisują pouczenia. Zapowiadali jednak, że od tego postanowienia odejdą w przypadku poważnych ekscesów chuligańskich czy jazdy samochodem narażającej na utratę zdrowia oraz życia innych.