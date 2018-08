Niemiecki „FAZ” o emancypacji Andrzeja Dudy i dylematach głowy państwa

Tekst zatytułowany „Emancypacja wychowanka”, który ukazał się na łamach niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” jest w całości poświęcony Andrzejowi Dudzie oraz sprawie zawetowania zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Korespondent dziennika Gerhard Gnauck podkreślił, że „choć opozycja nie kryje radości z decyzji prezydenta, to jednocześnie podejrzewa, że może być to element gry między głową państwa a partią rządzącą”. Według dziennikarza „weto może zostać odczytane jako próba emancypacji prezydenta, jednak warto pamiętać, że jego reelekcja w 2020 roku bez wsparcia PiS będzie niemożliwa”.

Z kolei Reinhard Veser zaznaczył, że „swoim wetem prezydent pokrzyżował plany PiS, które chciało wyeliminować mniejsze ugrupowania z walki o mandaty w eurowyborach”. Według komentatora „PiS chce zmienić na swoją korzyść ordynację w wyborach do parlamentu krajowego. Należy mieć nadzieję, że i tym razem Duda sprzeciwi się partii, z której pochodzi” – pisze Veser zastrzegając, że „dotychczasowe działania prezydenta nie dają wielkich powodów do nadziei”. Jako przykład podaje weto prezydenta w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości, a następnie podpisanie ustaw, które niewiele się różniły. W opinii dziennikarza Andrzej Duda przy podejmowaniu przyszłych decyzji będzie kierował się nie zasadami, lecz kalkulacją, jaki wpływ będą one miały na jego szanse w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

