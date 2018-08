Taśma Trzaskowskiego. Przeciwnicy polityka PO „wyczuli krew”

– Zgodnie z zapowiedziami, bardzo intensywny tydzień. Dlatego że dzisiaj inaugurujemy akcję „Otwarte drzwi dla Warszawy”. Będziemy w mieszkaniach Warszawiaków prowadzić rozmowę, jeśli państwo nas zaproszą, zapraszać na spotkania – mówił Rafał Trzaskowski do podążających za nim dziennikarzy. Z jego słów wynikało, że nie tylko on sam, ale głównie kandydaci na radnych z PO i Nowoczesnej będą odwiedzać warszawiaków. – Będziemy mówili o programie komunikacyjnym w sposób całkowicie profesjonalny – dodawał Trzaskowski. – Chcemy skrócić czas podróży do domu i do pracy – zapewniał.

Galeria:

#RobotaRafała - memy wyśmiewające "aferę taśmową" polityka PO

Prezydent drzwi naprawi

Podczas jednego z pierwszych takich spotkań kandydat Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesna) odwiedził mieszkankę bloków na Ursynowie. Ta poskarżyła mu się, że ma zepsute drzwi. Kandydatowi na prezydenta nie trzeba było dwa razy powtarzać. Szybko znalazła się przezroczysta taśma klejąca, którą polityk zaczął "zabezpieczać" chybotliwy element. Po chwili z uśmiechem oddalił się z miejsca błyskawicznego "remontu", nie zauważając nawet, że przyklejany przez niego element wygląda jeszcze gorzej niż przed jego przyjściem.

Twitter bezlitosny: Cała Warszawa na taśmę

Chyba nikt – oprócz sztabowców Trzaskowskiego – nie mógł oczekiwać, że cała ta akcja wyjdzie kandydatowi KO na dobre. Internauci od razu podchwycili motyw z taśmą klejącą. „Ta szyba w drzwiach klejona taśmą klejącą to świetne podsumowanie rządów PO” – napisał Darek. „Cała Warszawa poprawiona na taśmę samoprzylepną. Takiego prezydenta nam trzeba” – skomentował inny użytkownik Twittera. Wielu internautów nie miało też wątpliwości, że cała ta sytuacja została zaaranżowana przez sztab kandydata. Niektórzy dopytywali, czy aby tego pomysłu nie podsunął szpieg z szeregów PiS.

Czytaj także:

Vloger promujący Patryka Jakiego pracował dla ministerstwa nawet na urlopie. Resort tłumaczy