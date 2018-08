Wałęsa o 500 plus: To ochłap. Byłemu prezydentowi odpowiedziała minister Rafalska

Lech Wałęsa zamieścił wpis na swoim profilu na Twitterze, w którym zachęcał do zgłaszania się na tzw. wolontariuszy wolnych wyborów, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem wyborów samorządowych. „Widzicie, co funduje ta władza. Myślą, że przekupią Polaków ochłapem 500 złotych, by samemu w spokoju tworzyć fale nepotyzmu i bezczelnego kłamstwa” – napisał były prezydent.

Do wpisu postanowiła odnieść się minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. „To smutne, że dla Lecha Wałęsy, ojca dużej rodziny, 6 tys. zł rocznie na jedno dziecko z programu „Rodzina 500 plus” to ochłap. Czy ten ochłap nie pomógłby pana rodzinie i nie musiałby pan sięgać do innych źródeł?” – napisała polityk PiS. Wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed ocenił, że wypowiedź byłego prezydenta jest bzdurna i zupełnie oderwana od rzeczywistości. – Program 500 plus cieszy się dużym uznaniem w społeczeństwie, pomaga wielu rodzinom. Dzięki niemu wiele osób wyszło z biedy – stwierdził w rozmowie z „Super Expressem”.







„Rodzina 500 plus” – sztandarowy program obecnego rządu zakłada pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Osoby, które spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego, otrzymują również pomoc na pierwsze lub jedyne dziecko.