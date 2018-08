Stanisław Żelichowski: Wracam z lasu do dżungli

Anna Gielewska: Gdzie pan był, jak pana nie było?

Stanisław Żelichowski: W lesie.

I co pan robił?

Nadrabiałem zaległości. Przez tyle lat byłem gościem w domu, a tu się płot walił, tu jakiś chlewek, tu drzewa trzeba było przyciąć. Mam taki ogródek 27 arów, jest w nim co robić. Mieszkam przy lesie, na Mazurach. I wie pani, jak się całe życie spędziło w polityce – czyli w dżungli – to potem dobrze się czuje w prawdziwej dżungli. I nie ma stresu. Może brakowało przez jakiś czas kontaktu z niektórymi ludźmi.

Trudno się wyłączyć z polityki?

Kiedy człowiek tyle lat w tym siedzi… byłem przez 30 lat posłem, w tym czasie 6 lat ministrem, 4 lata szefem klubu, przez wiele lat szefem sejmowych komisji. Ale ja sobie zawsze życie planowałem z wyprzedzeniem, polityka wymaga patrzenia kilka ruchów do przodu, jak w szachach. Dlatego decydując się na wyjście po tych 30 latach z parlamentu, nie miałem planów, żeby gdzieś dalej jeździć, spotykać się, występować, nie o to chodziło. Leszek Miller biegał po wszystkich telewizjach, bo mu tego brakowało. Mnie nie.

(...)

Dla PSL ten wyborczy maraton może oznaczać: być albo nie być. Zadzwonił prezes Kosiniak i powiedział: Staszku, wracaj?

Od jakiegoś czasu jestem szefem jego doradców. My pokazujemy drogi, on podejmuje decyzje. Przekonał mnie, żeby wystartować. Może jestem naiwny, ale mam takie poczucie, że samorząd może być takim ostatnim miejscem, gdzie będzie można zahamować odpływ środków unijnych. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby nie tracić szansy modernizacji Polski.

Dopuszcza pan koalicje PSL z PiS-em w sejmikach?

Nie sądzę. PiS spalił wszystkie mosty, atakuje nas ze wszystkich stron. Ale to dobrze, bo to znaczy, że się nas boi, że jesteśmy mocni. Poza tym gdyby PiS chciał tworzyć z nami jakiekolwiek koalicje, to nie powinien był działać tak, jak działał. W sejmie nie mamy wicemarszałka, posła w komisji do spraw służb specjalnych, mamy jeden pokój – cisną się tam wszyscy. A im bardziej się gnieżdżą, tym bardziej są wkurzeni.