Nie żyje syn Leszka Millera

Syn byłego premiera zmarł w poniedziałek rano. Śmierć ojca potwierdziła za pośrednictwem Instagrama Monika Miller. „Przepraszam was wszystkich... Nie jestem w stanie teraz prowadzić swojego instagrama. Obiecuję że wrócę kiedy sobie z tym wszystkim poradzę... You can finally rest in peace now Dad (Wreszcie możesz spocząć w pokoju, tato - red.)..”. – napisała, zamieszczając post wyłącznie z czarnym tłem.

Leszek Miller Junior był absolwentem SGH, biznesmenem, początkowo luźno związanym z lewicą. W latach 90. był wiceprezesem firmy Fly&Drive, która obsługiwała warszawskie Okęcie. Pracował m.in. w spółkach Skarbu Państwa i firmach ubezpieczeniowych.

