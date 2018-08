Sondaż CBOS. Kolejny spadek notowań prezydenta Dudy

Obecnie zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy wyraża 58 proc. Polaków, co oznacza spadek w porównaniu do lipca o 2 pkt proc. Negatywnie o poczynaniach głowy państwa wypowiedziało się 31 proc. respondentów – w tym przypadku zanotowano wzrost o 3 pkt proc. Jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie badania CBOS, to najgorszy wynik prezydenta od roku.

Jaka ocena dla prezydenta Dudy?

W sierpniu publikowanych było kilka sondaży dotyczących prezydentury. W badaniu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie Super Expressu, ankietowani przyznawali Andrzejowi Dudzie oceny ze szkolnej skali. Ocenę niedostateczną prezydentowi wystawiło 24 proc. respondentów, podczas gdy 20 proc. badanych dało ocenę dobrą.

Według 18 proc. ankietowanych głowa państwa zasługuje na ocenę mierną. Ocenę dostateczną dałoby prezydentowi 15 proc. badanych, podobnie jak ocenę bardzo dobrą. Tylko 4 proc. osób, które wzięły udział w sondażu na zlecenie Super Expressu ocenia prezydenta celująco. Tyle samo – 4 proc. ankietowanych – nie było w stanie jednoznacznie ocenić działań Andrzeja Dudy.

