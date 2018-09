„Gazeta Polska”: Rosjanie podmienili czarne skrzynki Tu-154

„10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku Rosjanie znaleźli nieuszkodzone rejestratory lotu polskiego tupolewa, które po zapakowaniu w worki zostały zabrane z wrakowiska i zniknęły. W ich miejscu kilka godzin później pojawiły się identycznie wyglądające skrzynki – tyle że z poważnymi uszkodzeniami” – tak „Gazeta Polska” reklamuje tekst, który ma się ukazać w środowym wydaniu.

Sensacje „Gazety Polskiej”

„GP” zapowiada publikację nieznanych wcześniej protokołów oględzin miejsca katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, sporządzonych przez rosyjskich funkcjonariuszy. Mają one zawierać dowody na fałszerstwo, do którego doszło po katastrofie. Z ustaleń dziennikarza „Gazety Polskiej” wynika, że choć znajdują się one zarówno w rosyjskich, jak i polskich aktach, to nie zostały poddane badaniu przez prokuratorów. Przełomu mieli dokonać eksperci z komisji Macierewicza. To członkowie podkomisji smoleńskiej mieli jako pierwsi zwrócić uwagę na wspomniane – kluczowe ich zdaniem – materiały.

Macierewicz zły na Prokuraturę Krajową