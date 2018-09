Projekt Barbary Nowackiej dołączył do Koalicji Obywatelskiej

Informację o tym, że Inicjatywa Polska dołącza do Koalicji Obywatelskiej przekazał na Twitterze Dariusz Joński. „Zarząd Inicjatywy Polska podjął decyzję o podpisaniu porozumienia wyborczego z Koalicją Obywatelską do sejmików wojewódzkich. Do podpisania została upoważniona Barbara Nowacka” – napisał.

Nie potwierdziły się zatem spekulacje Roberta Biedronia, który środę rano mówił na antenie TOK FM, że „nie wierzy, że Barbara Nowacka pójdzie do Platformy Obywatelskiej” . – To jakiś fake news. Dobrze byłoby, żeby Barbara to zdementowała. Nie wyobrażam sobie, żeby Barbara mogła się dogadać z PO, której głosami kilka miesięcy temu odrzucono projekt Ratujmy Kobiety – stwierdził.

