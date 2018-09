Płatne parkingi przy sklepach Lidl. Za brak biletu niemal 100 zł kary

Jak podaje częstochowska „Wyborcza”, przy marketach sieci Lidl w Polsce od kilku miesięcy montowane są parkomaty. Nowe rozwiązania dotyczą tych sklepów, przy których często miejsca parkingowe były pozajmowane. Taka innowacja pojawiła się m.in. w Częstochowie. Klienci Lidla udający się na zakupy już przy wjeździe na parking widzą informację, że za postój muszą zapłacić.

Kara za brak biletu

Klienci, którzy robią zakupy przez mniej niż 1,5 godziny, korzystają z parkingu za darmo. Każde kolejne 60 minut kosztuje kierowcę auta 3 zł. Co istotne, by parkować bez opłaty, trzeba wziąć bilet z parkomatu. Jeśli ktoś to przeoczy i biletu nie pobierze, musi się liczyć z karą w wysokości 95 zł.

Przy częstochowskim Lidlu pracuje kontroler, który przechadza się między samochodami i sprawdza, czy za szybą zamieszczono bilet. „Wyborcza” informuje, że to czasami prowadzi do napięć między kierowcami a osobą sprawdzającą bilety. Kary mogą być także nakładane na tych klientów dyskontu, którzy parkują na miejscu dla niepełnosprawnych.

