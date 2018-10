Pawłowicz reaguje na słowa Falenty o sekstaśmie polityków PO. „Jeśli to prawda, natychmiast powinni odejść”

Marek Falenta w piątek napisał na Twitterze, że słyszał, jakoby powstała „sex taśma” z Karpacza z „kowbojami Trzaskowskim i Schetyną” w roli głównej. Biznesmen zaczepił też portal Onet.pl, sugerując, że może tę taśmę powinna puścić redakcja. Na insynuacje Falenty odpowiedział w rozmowie z dziennikarzami szef PO. Schetyna zapewnił, że „oczywiście nie ma takiej taśmy” . – To jest tak samo prawdopodobne jak to, że byłem w Karpaczu na pokazach rodeo z prezesem Kaczyńskim – skwitował.

Sensacyjną informację od skazanego w tzw. aferze podsłuchowej biznesmena podchwyciła Krystyna Pawłowicz. „Jeśli to, co jest na porno-taśmie o G.Schetynie i R.Trzaskowskim jest prawdą, to chociaż tej taśmy nie ma, to obaj natychmiast powinni odejść z polskiej polityki...Natychmiast, jeszcze dziś wieczór!” – napisała poseł Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze.