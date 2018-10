Premier o odkupieniu kolejki na Kasprowy Wierch: Stawiamy na repolonizację

– Dzisiaj mogę wyrazić radość i wdzięczność wszystkim, którzy walczyli o to, żeby Polskie Koleje Linowe wróciły do polskiej własności, bo w 2013 roku zostały przez naszych poprzedników sprzedane – mówił podczas briefingu na Kasprowym Wierchu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że to Jarosław Kaczyński w 2012 roku obiecał, że PKL wrócą „do domeny państwa polskiego” . – I to dzisiaj mogę tutaj oznajmić. Jesteśmy po zakończonych negocjacjach z dotychczasowym właścicielem i po bardzo dobrej cenie dokonujemy odkupienia Polskich Kolei Linowych – mówił premier. Morawiecki podkreślił, że z kolejką na Kasprowy Wierch związane są wspomnienia tysięcy Polaków.

– Wszystkie państwa swoje najważniejsze inwestycje infrastrukturalne trzymają w swoich rękach i dla nas ta praca osób budujących to nasze dobro narodowe, to diament narodowy, który wraca do Polski – zaznaczył Morawiecki. – Stawiamy na odkupowanie polskiej własności i repolonizację – dodał. Premier ocenił, że za rządów PO wyprzedane zostało wiele państwowego majątku. – My nie musimy tego robić, bo skutecznie walczymy z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami, którzy okradali państwo polskie przez lata – stwierdził premier.

– Taki jest nasz cel, żeby polscy turyści mogli jak najwięcej doświadczać piękna polskich Tatr, polskich gór. Rola Podhalan zawsze była w tym symboliczna – mówił premier, dziękując zaangażowanym w odkupienie PKL: ministrowi Adamczykowi, prezesowi PiS i Polskiemu Funduszowi Rozwoju. – To piękny dzień dla narodu polskiego i dla wszystkich, którzy kochają polskie góry. To działanie na pożytek przyszłym pokoleniom i obecnym tak, żeby Polska była jak najpiękniejsza. Dziękuję, że Polskie Koleje Linowe wracają do państwa polskiego – zakończył Morawiecki.