„Uwaga!” TVN: Wstrząsające wyznanie byłego ministranta. „Aniołami nie jesteśmy”

Do redakcji „Uwagi!” TVN zgłosił się 21-latek. Młody mężczyzna twierdzi, że przez kilka lat był molestowany przez księdza. – Miałem 15 lat. Byliśmy wtedy w salce, nikogo więcej nie było. On płakał. Poprosił mnie, żebym podszedł do niego, dał mu się przytulić. Wtedy się zapytał, czy może mnie pocałować i pocałował mnie – relacjonuje. Później ofert ze strony duchownego miało być więcej. – Mówiłem, że nie chcę tego robić – podkreśla. W rozmowie z reporterem, były już ministrant szczegółowo opisał bulwersujące sytuacje, do których miało dochodzić na plebani. – Przez trzy lata próbowałem się z tego ogarnąć. Nie potrafię po dzień dzisiejszy. Przestałem chodzić do kościoła – wyznaje.

W niewielkiej miejscowości, w której mieszka mężczyzna, który się do nas zgłosił, ksiądz ma duży autorytet. W tym przypadku proboszcz dodatkowo utrzymywał z rodziną 21-latka bliskie relacje. Był częstym gościem na obiadach. Brał udział w uroczystościach rodzinnych. Młody mężczyzna starał się unikać tych spotkań. – Ostatnio do nas przyszedł. Akurat byłem po pracy. Obudził mnie. Pochwalił się, jaki nowy samochód kupił. Po chwili powiedział, żebym przyszedł do niego coś wypić – opowiada. Wtedy chłopak wziął kamerę, dyktafon i poszedł do księdza. – Chciałem pokazać, jaki on jest. Nie chcę, żeby ktoś jeszcze był ofiarą – tłumaczy.

Proboszcz w trakcie interwencji reportera „Uwagi!” przyznał, że to on jest na nagraniach. – Tak, to ja jestem. Powinniśmy pójść do rodziców 21-latka. Chciałem przeprosić za to, co uczyniłem – mówi duchowny. W domu nie było rodziców młodego mężczyzny. Była jednak babcia, która dobrze znała księdza. – Jest taka sprawa. Bardzo ważna i przykra dla mnie i dla waszej rodziny. Znacie mnie od tylu lat. Jestem tutaj 12 lat księdzem. Nie było żadnych problemów. Powiem wprost: Jak on był pełnoletni, miał 18 lat, uprawiałem z nim seks. Ale nie taki seks, jako pełny – wyznał.

Po pewnym czasie doszło do kolejnego spotkania w domu 21-latka. Już z rodzicami. – Aniołami nie jesteśmy. Kościół tworzą ludzie grzeszni – powiedział duchowny.