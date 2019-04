Strajk nauczycieli. Czy egzamin gimnazjalny się odbędzie?

Zarówno uczniowie jak i rodzice zapewne zastanawiają się, czy w związku z protestem nauczycieli, odbędzie się test gimnazjalny, którego początek zaplanowany jest już na 10 kwietnia. Jak na razie nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tymczasem Krystyna Pawłowicz apeluje do zgłaszania się osób chętnych do pomocy w organizowaniu egzaminów.

Wydaje się, że to, czy egzamin gimnazjalny się odbędzie, jest uzależnione od tego, czy nauczyciele wrócą do pracy. Rząd na razie nie składa żadnych deklaracji w tej kwestii, nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dojdzie do testów w planowanym terminie. Krystyna Pawłowicz z kolei apeluje na Twitterze o pomoc przy organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów w szkołach. „UWAGA! Osoby,które mają doświadczenie pedagogiczne i zechciałyby POMÓC przy organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów w szkołach terroryzowanych przez ZNP i umożliwić uczniom zdanie tych egz.,mogą zgłaszać się do kuratoriów lub przez MEN. Ja się zgłosiłam. Walczymy o Polskę!” – napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i język obcy nowożytny. Harmonogram egzaminów Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00

język polski – godz. 11:00 Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00

matematyka – godz. 11:00 Język obcy – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00