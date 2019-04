Niespodziewany ruch Wałęsy. Chce oddać pieniądze Kaczyńskiemu

– To są żarty z pogrzebu, to gra wyborcza. Dziękuję uprzejmie za trzynastkę, oddaję Kaczyńskiemu – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Lech Wałęsa. Pytany o powody takiej decyzji były prezydent stwierdził, że „z góry przekreśla te pomysły z piątki oraz sposób, w jaki Prawo i Sprawiedliwość to proponuje”.- Gdzie my żyjemy? Gdzie demokracja? Gdzie zasady? – dodał. Na stwierdzenie, że trzynasta emerytura może pomóc najbiedniejszym osobom otrzymującym świadczenie, Wałęsa zaznaczył, że nie to jest istotą problemu. - To nie o to chodzi! To ja, Lech Wałęsa, zgłoszę 5 tys. zł dla każdego obywatela. I proszę to zrealizować... No i na tej zasadzie to jest... No gdzie my żyjemy?! – pytał były prezydent.

Trzynastka dla emerytów



Trzynasta emerytura ma być jednorazową pomocą dla polskich emerytów i rencistów. Po raz pierwszy PiS zapowiedział tę inicjatywę w lutym podczas partyjnej konwencji, kiedy przedstawiano tzw. piątkę plus. Dodatkowe świadczenie ma zostać wypłacone razem z majową emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków, aby je otrzymać. Jego kwota (w wysokości 888,25 zł na rękę) będzie wliczać się do dochodu, ale nie będzie objęte egzekucją komorniczą. Według rządowych wyliczeń, otrzyma je 9,72 mln osób – ma to kosztować budżet państwa 10,7 mld zł. Świadczenie zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy. Dorzucą się także MON oraz MSWiA. Emeryci otrzymają pieniądze z ZUS-u lub KRUS-u, natomiast środki dla emerytowanych funkcjonariuszy czy żołnierzy będą musiały wypłacić poszczególne ministerstwa.