Premier Morawiecki: Za trzy lata powstanie gazociąg bałtycki

O gazociągu Baltic Pipe premier mówił na konferencji w Brukseli. Mateusz Morawiecki ocenił, że wspomniany projekt „zdecydowanie przyczyni się do zwiększania bezpieczeństwa dla całej Europy” . – Wiemy, że są pewne niepewności i zależności dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. W związku z tym Baltic Pipe jest odpowiedzią na te niepewności i pozwala zwiększyć bezpieczeństwo naszego regionu – dodał szef rządu.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że projekt gazociągu „posuwa się naprzód” i zostanie zakończony do 2022 roku. Wyraził też nadzieję, że „rezultat ostateczny będzie bardzo dobry dla całej UE, szczególnie dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej” . Premier zaznaczył, że w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie Baltic Pipe, część wydatków związanych z budową gazociągu zostanie pokrytych ze środków europejskich. – Za trzy lata gazociąg bałtycki powstanie. Dziękuję partnerom duńskim i norweskim za współpracę, która doprowadziła nas do tego momentu, w którym nasze bezpieczeństwo gazowe będzie w zupełnie innym miejscu niż planowali to nasi poprzednicy – podsumował szef rządu.

Na projekt Baltic Pipe składa się pięć głównych komponentów: