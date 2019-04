Zgrzyt na linii Pawłowicz – Mazurek? Opublikowały wspólne zdjęcie

„Pani rzecznik Beata Mazurek i ja dedykujemy to zdjęcie i świątecznie serdecznie pozdrawiamy wszystkich, też opozycyjnych intrygantów. Jesteśmy zawsze szczere względem siebie i dlatego lubimy się i szanujemy” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze. Na opublikowanym zdjęciu posłanka pozuje z rzeczniczką Prawa i Sprawiedliwości Beatą Mazurek. Obie wyglądają na zadowolone.

Przypomnijmy – w piątek 19 kwietnia 2019 roku Beata Mazurek oceniła działalność Pawłowicz w mediach społecznościowych. – Krystyna Pawłowicz nie jest członkiem PiS, jest w klubie PiS. Natomiast ona ponosi pełną odpowiedzialność za to, co publikuje na Twitterze. Rozmawiałam osobiście z Krystyną Pawłowicz kilka razy i myślę, że na krótką metę efekt tych rozmów był – stwierdziła Beata Mazurek w Polskim Radiu. – Wielu z nas nie inicjowałoby wielu z tych rozmów. Ocenę pozostawiam tym, którzy z Twittera korzystają – dodała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

Do tej wypowiedzi odniosła się Krystyna Pawłowicz. „Pani rzecznik, a jakich na przykład »rozmów na Twitterze wielu z nas by nie inicjowało«? Poproszę o przykłady” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Lewacy nigdy nie lubili moich wypowiedzi... A panią rzecznik proszę, by lewackich skarg na mnie, podawanych przez TVN bez dowodów, nie komentowała przeciw koleżance” – dodała w kolejnym wpisie Krystyna Pawłowicz.

