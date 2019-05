„Rz”: Wojsko chce podwyższyć wiek rezerwistów. Jest projekt nowelizacji ustawy

W przypadku szeregowych, wiek ma być przesunięty do 60. roku życia, a w przypadku podoficerów i oficerów do 63. roku życia. Jak pisze „Rzeczpospolita” oznacza to, że rezerwistów w takim wieku można wezwać na ćwiczenia. Dla porównania, teraz szeregowi wzywani mogą być do 50., a pozostali do 60. roku życia.

Dziennik wyjaśnia, że spada stan rezerw osobowych na wypadek wojny, a równolegle wzrasta wiek osób, które zaliczyły w przeszłości służbę wojskową. Ma to być efekt wstrzymania szkolenia wojskowego dla ochotników i rezerwistów 10 lat temu. „Rzeczpospolita” wskazuje na liczby. W danych latach wezwano na ćwiczenia:

2006 r. - około 69 tys. rezerwistów

2007 r. - 53 tys. rezerwistów

2008 r. - 45 tys. rezerwistów

2009-2012 - nikogo

2013 r. - 3 tys. osób

2014 r. - 7,5 tys. osób

2015 r. - 14,5 tys.

2016 r. - 36 tys.

