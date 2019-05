Święto Narodowe Trzeciego Maja. Przemówienie Andrzeja Dudy

W godzinach porannych we mszy w intencji Ojczyzny uczestniczyli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także m.in. Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. O godz. 11.00 na Zamku Królewskim prezydent trzem wybitnym Polakom wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Orderem Orła Białego uhonorowani zostali: Czesław Bielecki, Wincenty Kućma oraz Władysław Siemaszko. Następnie para prezydencka wzięła udział w uroczystościach na Placu Zamkowym.

– W historii każdego narodu są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę, jego sposób patrzenia na świat – powiedział prezydent. – Są jednak i takie narody, dla których te właśnie punkty stanowiły nie tylko ich osobiste, własne momenty historyczne, ale są też takie, których wydarzenia wpłynęły na bieg historii świata – dodał. – Z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy my – Polacy – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda powiedział, że pierwszym „fundamentalnym momentem w naszej historii był chrzest”. – Wśród tych momentów pozytywnych na pewno trzeba wskazać koronację Bolesława Chrobrego, a potem z takich wielkich momentów 450 lat temu: unię polsko-litewską. Pierwszą taką unię w Europie, która można śmiało powiedzieć stała się w jakimś sensie pierwowzorem dla UE. Od unii lubelskiej do UE – powiedział Andrzej Duda. – To był wielki przykład dla Europy, dla innych narodów, w jaki sposób można żyć pokojowo, w jaki sposób można wspólnie rozwiązać wiele spraw ustrojowych (...), w jaki sposób wreszcie ludzie różnych narodów i różnych kultur mogą razem żyć w jednym państwie i razem się rządzić – dodał prezydent.

„To nasz wielki dorobek”

Andrzej Duda określił uchwalenie Konstytucji 3 Maja jako „niezwykłe wydarzenie w dziejach nie tylko Polski, ale i dziejach świata”. – Druga na świecie nowoczesna konstytucja. Ustawa zasadnicza, która w nowoczesny sposób normowała ustrój państwowy, wprowadzając rozwiązania, które w sensie legislacyjnym stosowane są nawet do dzisiaj. Akt niezwykły. Świadectwo wielkiej mądrości – stwierdził prezydent w przemówieniu wygłoszonym 3 maja. – To nasz wielki dorobek, na którym później wzorowały się inne państwa Europy i inne państwa świata – dodał.

– Dziś mamy dobry okres w naszych dziejach. Od 30 lat żyjemy w wolnej, rzeczywiście suwerennej i rzeczywiście niepodległej Ojczyźnie. Ta nie podległa i rzeczywiście suwerenna Ojczyzna trwa już dłużej niż trwała druga Rzeczpospolita. Mamy wielką dziejową szansę na to, żeby zbudować państwo silne, państwo, które będzie się liczyło w Europie i na świecie. Podjęliśmy bardzo mądre decyzje. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do NATO i UE – powiedział Andrzej Duda. – To był pokaz mądrości politycznej. Tam trzeba być i tam warto być – dodał.

