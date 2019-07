Małopolska. Dyrektor stadniny koni miał zgwałcić praktykantkę

Stadnina koni huculskich w Regietowie w Małopolsce to jedno z bardziej znanych miejsc tego typu w Polsce. Na pierwszym piętrze budynku stadniny mieszkała 19-letnia praktykantka oraz jej koleżanka. Podczas nieobecności współlokatorki, dyrektor instytucji zaproponował 19-latce, aby pojechała z nim do Górnego Regietowa oglądać konie. Po powrocie do Regietowa w stadninie już nikogo nie było. Z informacji portalu Onet.pl wynika, że około godziny 5 rano zapłakana nastolatka zadzwoniła do opiekunki praktyk i mówiła, że boi się dyrektora.

Z relacji Onetu wynika, że mężczyzna do niczego się nie przyznał, ale nie zaprzeczył, że był w pomieszczeniu, gdzie mieszkała praktykantka. Stwierdził ponadto, że w czasie wyjazdu z nim młoda kobieta spożywała bimber. 19-latka została finalnie odwieziona do domu rodzinnego. Matka zaprowadziła ją do szpitala oraz na policję. Z informacji dziennikarzy wynika, że okoliczni mieszkańcy od kilku lat wiedzieli o zakrapianych wycieczkach dyrektora stadniny z praktykantkami. Kilka godzin po tym, jak nastolatka złożyła zawiadomienie o gwałcie, dyrektor wyjechał ze stadniny. Zdecydował się na taki krok mimo tego, że w tym samym dniu miała się odbyć planowana od dawna konferencja z udziałem prominentnych gości. Kombinat Rolny Kietrz, który nadzoruje stadninę w Regietowie poinformował, że dyrektor nie sprawuje już swojej funkcji.

Sprawą zajęła się prokuratura. – Czynności dowodowe są prowadzone cały czas, ale ze względu na dobro postępowania nie możemy ujawnić, o jakie czynności chodzi – poinformował Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Pokrzywdzona została już przesłuchana przez Sąd Rejonowy w Gorlicach.

Były dyrektor stadniny oraz nastolatka i jej rodzina nie chcą komentować sprawy.

