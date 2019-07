Premier mówił o dacie wyborów, rzecznik prezydenta komentuje. „Byliśmy trochę zdziwieni”

– Nie możemy wpadać w żaden tryumfalizm. Musimy być bardzo czujni i bardzo ciężko pracować. Rząd nie jedzie na wakacje. Od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć – powiedział Mateusz Morawiecki na konwencji programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy.

„Pan premier może chciałby..”.

O słowa premiera zapytano rzecznika Andrzeja Dudy. – Byliśmy trochę zdziwieni – przyznał Błażej Spychalski w „Śniadaniu w Polsat News”. Dodał, że „nie ma jeszcze decyzji prezydenta Andrzeja Dudy co do daty wyborów, ani tego, kiedy on tę datę ogłosi” . Spychalski odniósł się także do sugestii, że „może była presja, żeby tego dnia były wybory” . – Rozumiem, że pan premier może chciałby, żeby rzeczywiście 13 października były wybory, ale tak jak mówię, na tę decyzję jeszcze poczekamy. Pan prezydent w stosownym czasie ogłosi tę decyzję – podkreślił rzecznik głowy państwa.

Do sprawy odniósł się także obecny w studio Marcin Kierwiński. Poseł PO zasugerował, że podczas prezydentury Andrzeja Dudy „wszelkie decyzje zapadają na Nowogrodzkiej ", czyli w siedzibie PiS. – To jest efekt czterech lat pracy prezydenta. Cztery lata zabijania niezależności prezydenta – stwierdził Kierwiński.

Wybory a problemy partii rządzącej

Możliwość przeprowadzenia wyborów już 13 października nie spodobała się przedstawicielom opozycji. Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15 stwierdziła, że ogłoszenie takiego terminu „byłoby dobiciem małych organizacji”. Wtórował jej Włodzimierz Czarzasty. – 120 tys. podpisów w dwa tygodnie są w Polsce w stanie zebrać co najwyżej cztery partie. Ma pani poseł Ścigaj rację, że wyeliminuje to wszystkie ruchy, które są małe – stwierdził szef SLD.

Adam Jarubas z PSL ocenił z kolei, że chęć ogłoszenia przez PiS wyborów w jak najwcześniejszym terminie nie jest bezzasadna. – Prezydent ma świadomość tego, że przybywa nierozwiązanych problemów. Mówi się o podwyżkach prądu, które mają już wkrótce nastąpić, będzie duży chaos związany z rocznikami skumulowanymi w szkołach średnich – stwierdził wiceszef ludowców.

