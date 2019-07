RMF FM: Nie będzie obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte

Do tej pory uroczystości rocznicowe związane z wybuchem II wojny światowej były organizowane na Westerplatte w Gdańsku. Z ustaleń RMF FM wynika, że w 2019 roku, w 80. rocznicę wydarzeń z 1939 roku odbędą się one w Warszawie. Dziennikarz powołując się na informacje uzyskane w Pałacu Prezydenckim podał, że zostaną one zorganizowane na Placu Piłsudskiego, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza oraz pomnik smoleński.

Na uroczystości miało zostać zaproszonych wielu światowych przywódców: wszyscy prezydenci państw członkowskich Unii Europejskiej, przywódcy wszystkich krajów NATO, w tym również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, Sekretarz Generalny NATO oraz przywódcy państw wchodzących w skład Partnerstwa Wschodniego m.in. Gruzji, Białorusi i Ukrainy. Już wcześniej informowano, że zaproszenia nie otrzyma Rosja. – Chcemy świętować tę datę w naszym, europejskim gronie. Także dlatego, że 1 września 1939 r. Rosja nie była stroną wojny, chyba, że w kontekście paktu Ribbentrop-Mołotow, który w pewnym sensie rozwiązał Hitlerowi ręce. Rosja przystąpiła do wojny 17 września jako sojusznik Hitlera, dokonując agresji na Polskę. W styczniu 2020 r. będziemy obchodzić 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, w tym wypadku wizyta delegacji rosyjskiej bałaby uzasadniona – mówił szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Oddzielny program uroczystości ma zostać przygotowany dla prezydentów Polski i Niemiec. Andrzej Duda oraz Frank Walter Steinmeier mają się udać do Wielunia, aby upamiętnić bombardowanie miasta przez Luftwaffe.

