Wniosek posłów PO-KO o dokończenie posiedzenia Sejmu. „Diabelski plan w głowie Kaczyńskiego”

– Mamy do czynienia z sytuacją, która jeszcze nigdy nie miała miejsca. Kontynuacja Sejmu obecnej kadencji ma się odbyć po wyborach, po zadecydowaniu o tym, kto będzie miał parlamentarną większość. Jest to sytuacja nadzwyczajna – powiedziała Agnieszka Pomaska na konferencji prasowej. Zaznaczyła, że Sejm „w starym składzie mógłby się zebrać po wyborach tylko w sytuacji wyjątkowej, jakiejś klęski żywiołowej, czegoś, czego nie mogliśmy przewidzieć wcześniej”. – Samo nasuwa się pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Patrząc na dotychczasowe działania PiS, jak funkcjonował Sejm i w jakim nagłym trybie potrafił groźne i niebezpieczne ustawy przyjmować, nasuwa się pytanie, co będzie się działo na posiedzeniu w starym składzie po wyborach – dodała.

„Diabelski plan w głowie Kaczyńskiego”

– Nie może być tak, że Sejm bez legitymacji będzie decydował o najważniejszych sprawach państwa, dlatego że kolejny Sejm zbierze się kilka dni później. Problemem nie jest czas, tylko diabelski plan, który powstał w głowie prezesa Kaczyńskiego – powiedział Cezary Tomczyk. Polityk PO-KO dodał, że prezes Prawa i Sprawiedliwości „traktuje Sejm jak swoją własność”. Na konferencji prasowej Tomczyk przekazał, że w imieniu Koalicji Obywatelskiej zostanie zgłoszony wniosek do marszałek Witek o zmianę terminu posiedzenia Sejmu. – Chcemy, żeby posiedzenie Sejmu, kontynuacja posiedzenia odbyła się w ciągu najbliższych 10 dni – dodał Cezary Tomczyk. Słowa polityków cytuje 300polityka.pl.

Ostatnie obrady Sejmu przed wyborami przerwane

Przypomnijmy, że ostatnie posiedzenie Sejmu obecnej kadencji zostało zaplanowane na 11-13 września. Ostatecznie jednak posłowie zebrali się jedynie w środę 11 września. Obrady mają zostać wznowione po wyborach parlamentarnych – 15-16 października. Szczegółowy harmonogram prac został opublikowany na stronie Sejmu. – Mój klub wniósł taka propozycję do prezydium Sejmu, żeby jutrzejsze posiedzenie ograniczyć do jednego dnia ze względu na krótka kampanię wyborczą i prośbę posłów, żeby mogli jechać do okręgów. Prezydium Sejmu podjęło decyzję, że posiedzenie zostanie przerwane po jutrzejszych obradach i dokończone 15 października – stwierdził we wtorek wieczorem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Podobne wyjaśnienie przedstawiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

