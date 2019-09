Wybory parlamentarne 2019. Znamy numery list komitetów wyborczych

13:14 Zakończyła się konferencja PKW. 13:14 Wiesław Kozielewicz ponownie odczytał numery list poszczególnych komitetów wyborczych.



Lista nr 1: KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista nr 2: KW Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 3: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

Lista nr 4: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lista nr 5: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Lista nr 6: KW Prawica

Lista nr 7: KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

Lista nr 8: KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy

Lista nr 9: KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca 13:12 KW Prawica – lista nr 6 13:11 KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy – lista nr 8 13:10 KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca – lista nr 9 13:10 KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów – lista nr 7 13:09 KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – lista nr 5 13:08 KW Prawo i Sprawiedliwość – lista nr 2 13:08 KW Polskie Stronnictwo Ludowe – lista nr 1 13:07 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – lista nr 4. Numer listy wyborczej wylosował Janusz Korwin-Mikke. 13:06 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – lista nr 3 13:05 Po przeprowadzeniu losowania zostanie sporządzony protokół. 13:04 Kartki, na których zostały zapisane nazwy komitetów wyborczych oraz kartki, na których zapisano numery list, zostaną umieszczone w dwóch takich samych pojemnikach. 13:02 Wiesław Kozielewicz wyjaśnia, w jaki sposób będzie wyglądał przebieg losowania. 13:00 Rozpoczęła się konferencja PKW. 12:45 Listy wyborcze zarejestrowały nie we wszystkich okręgach w kraju: KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KW Prawica, KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów oraz KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy. 12:41 We wszystkich 41 okręgach wyborczych listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe i KW Sojusz Lewicy Demokratycznej. 12:37 Jako pierwsze zostaną wylosowane numery dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. 12:32 PKW prowadzi akcję informacyjną w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.



Wybory parlamentarne 2019

Na początku sierpnia Andrzej Duda podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 13 października. – Myślę, że Polacy, wyborcy i w ogóle wszyscy, oczekują, żeby było jak najwięcej spokoju. Kampania wyborcza nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego takiego starcia politycznego. To jest jej naturą. Myślę, że Polacy chcą, żeby tego starcia było jak najmniej i w związku z tym też termin możliwie jak najszybszy – powiedział prezydent.

Polacy będą mogli udać się do urn od godziny 7 do 21. Podczas październikowych wyborów obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Przy wyborach do Sejmu obowiązuje ordynacja proporcjonalna, z kolei w przypadku wybierania przedstawicieli w Senacie, większościowa.