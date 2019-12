Prezydent ułaskawi Śpiewaka? „Sprawa jest specyficzna”

– Żeby mogło dojść do jakiejkolwiek reakcji ze strony głowy państwa, potrzebny jest stosowny wniosek. Jeśli będzie wniosek w tej sprawie, sprawa zostanie wnikliwie zbadana – powiedział Andrzej Duda pytany przez dziennikarzy o to, czy rozważa ułaskawienie Jana Śpiewaka. – Jest ona (sprawa Śpiewaka – red.) w jakimś sensie bulwersująca, bo można tak powiedzieć w dużym uproszczeniu, że człowiek, który walczył o sprawiedliwość, a przynajmniej działał w takim przekonaniu, że walczy o sprawiedliwość (…) w sprawie warszawskich kamienic, jest skazany w procesie karnym – diagnozował prezydent.

– Sprawa jest specyficzna, ale tak jak każda sprawa wymaga ona wnikliwego zbadania.Jeżeli odpowiedni wniosek zostanie do mnie złożony, to z całą pewnością będzie wnikliwie zbadana – podkreślił Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami.

Sprawa Jana Śpiewaka

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, który uznał Jana Śpiewaka za prawomocnie winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej, córki ministra w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Górnikowska wytoczyła sprawę po tym, jak aktywista ujawnił, że miała ona być kuratorem 118-latka, przejmując w jego imieniu pół kamienicy leżącej przy ulicy Joteyki w stolicy. Publicysta „Wprost” musi zapłacić 5 tys. zł grzywny oraz 10 tys. zł nawiązki za zniesławienie córki Ćwiąkalskiego.

Śpiewak krytykuje wyrok

Śpiewak krytykował wyrok jako niesprawiedliwy i zapowiedział, że będzie składał kasację od wyroku, a być może także wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie. Komentując wyrok w mediach społecznościowych aktywista stwierdził, że „sąd uczynił go kryminalistą”. „Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z afera reprywatyzacyjną” – zauważył. „Mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Ćwiąkalska wielokrotnie nie dopełniła swoich obowiązków a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów” – dodał.

