„Walcząc z ostrym cieniem mgły”. Memy po występie prezydenta Dudy w Hot16Challenge2

„Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły” – to najczęściej powtarzane zdanie podczas wykonania Dudy. „To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa” – rozpoczyna prezydent. „Ostre niebo, tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz, wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już” – słyszymy dalej. Wszystko wskazuje na to, że Duda odnosi się do polskich służb medycznych, walczących na pierwszej linii z pandemią koronawirusa.

„Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Wszyscy razem, chwała. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im” – kończy prezydent.

Do wzięcia udziału w akcji prezydent Andrzej Duda nominował: Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Komentarze do nagrania zostały wyłączone, dlatego wiedzy o odbiorze wykonania prezydenta Andrzeja Dudy szukać należy gdzie indziej. W mediach społecznościowych nie brak gratulacji za odwagę. Wiele komentarzy zauważa jednak fakt, że prezydent i premier kraju, zamiast budować swój wizerunek w charytatywnej akcji, mogliby po prostu skorzystać z przysługujących im kompetencji i przekierować odpowiednie sumy z budżetu na służbę zdrowia.

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką.

